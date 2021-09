ABBA показала две новые песни

Альбом увидит свет 5 ноября и будет содержать новые песни, записанные Бенни, Бьорном, Агнетой и Анни-Фрид в стокгольмской студии Riksmixningsverket. Всего восемь треков, в том числе «несколько поп-песен» и «небольшая рождественская мелодия». По словам одного из участников группы Бенни Андерссона, изначально ABBA собиралась записать только пару песен, но затем музыканты решили сделать больше.

«Прошло много лет с тех пор, как мы сочиняли музыку вместе. Почти 40, если быть точным. Весной 1982-го мы взяли паузу, а сейчас пришло время положить этому конец. Говорят, что довольно безрассудно ждать целых 40 лет, чтобы выпустить новый альбом, поэтому мы записали продолжение “The Visitors”. По правде говоря, главным вдохновением для этой записи стала наша вовлеченность в создание самого необычного и зрелищного концерта, о котором вы когда-либо могли мечтать. Следующей весной мы надеемся сидеть в специально построенном концертном зале в Лондоне и наблюдать, как наши цифровые образы исполняют наши же песни. Просто восхитительно!»

На песню I Still Have Faith In You уже снят видеоклип, состоящий из старых известных и не очень фотографий, отрывков клипов и коллажей из билетов на их концерты.

«Всем, кто терпеливо был с нами в течение последних десятилетий: Спасибо за ожидание, пришло время начать новое путешествие».

В YouTube состоялось часовое шоу, включавшее съемки со всего мира с участием фанатов шведской группы, интервью с Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом, а также представление голографических аватаров участников группы. Цифровые двойники группы ABBA создавались по особой технологии в сотрудничестве с командой Industrial Light & Magic. Студия визуальных киноэффектов, основанная знаменитым режиссером и продюсером Джорджем Лукасом, впервые приняла участие в большом музыкальном проекте.



ABBA

«Мы просто называем это “Voyage”, ведь мы начинаем плавание в неизведанных водах. С помощью наших молодых «Я» мы путешествуем в будущее. Конечно, это трудно объяснить, но такого еще не создавали ранее».

Голограммы будут выступать с концертами «ABBA Voyage» в специально построенном зале на 3 000 мест в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне в сопровождении оркестра с 27 мая 2022 года. Билеты поступят в продажу 7 сентября.

Бенни: «Сложно сказать, что было самым приятным для меня в этом проекте: совместная работа над концертом или воссоединение в студии спустя сорок лет. Невероятно вновь услышать, как поют Фрида и Агнета. Когда вы придете в концертный зал, вы увидите нас вчетвером в окружении непревзойденной группы из десяти участников. И даже если это будем не совсем мы в привычном понимании этого слова, все равно бóльшая часть нас самих будет вместе с вами, за что отдельное спасибо креативной команде и ILM».

Концерт ABBA Voyage был создан в сотрудничестве с продюсером Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I), с продюсером Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean - “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again), с режиссером Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I), с со-продюсером Johan Renck (Spaceman, David Bowie Blackstar/Lazarus, Chernobyl) и с хореографом Wayne McGregor CBE (The Royal Ballet, Company Wayne McGregor, Paris Opera Ballet).

Анни-Фрид: «Первые сессии в 2018-м принесли столько удовольствия, что, когда Бенни позвонил и спросил, могу ли я спеть еще, я ответила, что конечно же, в деле! А какие это песни!! Я выражаю глубокое уважение и любовь всем невероятно талантливым, по-настоящему гениальным авторам. Большая радость вновь поработать с группой. Я безмерно счастлива, что мы сделали это. И надеюсь, что наши поклонники будут счастливы тоже».

Агнета: «Когда мы все вместе вернулись в студию, я не представляла, чего ждать… Но в студии Бенни было так дружелюбно и комфортно, что я действительно наслаждалась процессом. Мне сложно в это поверить, но настал момент разделить всё это с миром».

Бьорн: «Эти двое – невероятные вокалисты, я был абсолютно поражен, как они исполняют эти песни. Настоящие музыканты, далекие от гламура и создающие прекрасные записи. Проект “Voyage” вдохнул в нас новую жизнь».

Svana Gisla и Ludvig Andersson, продюсеры: “Магическая сила группы ABBA и титанические усилия всей креативной команды подошли сегодня к долгожданному финальному этапу. Возможность разделить это великое начинание с аудиторией и со всем миром – момент невероятной гордости для нас. И мы с нетерпением ждем часа, когда сможем поприветствовать зрителей в нашем концертном зале в Лондоне. В месте, в котором мы так счастливы находиться”.

Baillie Walsh, режиссер: "Я наблюдал за победой ABBA в конкурсе “Евровидение” в 1974-м, но я никак не мог представить, что 47 лет спустя я буду рядом с ними в этом новом захватывающем путешествии. Жизнь – интересная штука!"

Wayne McGregor, хореограф: “Imagine: Только представьте: вы росли в Северной Англии в 70-х и учились балету, латино и диско под невероятные песни ABBA. Мне было всего 8 лет, когда их творчество потрясло меня. А в 2020-м я был в Швеции и танцевал с ABBA по-настоящему! Сейчас мне почти 50 лет, и я снова покорен группой. Вот такая магия у ABBA. Мы уже разделили наше увлекательное путешествие со всей командой, которая работала над проектом. Именно благодаря ей ABBA Voyage стал возможным: бесконечная творческая вовлеченность, волшебные технологии и инновации. С нами навсегда остались как новые песни и движения, так и любимые мелодии и танцы. ABBA и есть ТАНЕЦ, всегда им будет. Увидимся на танцполе!”

Sir Lucian Grainge, глава и CEO Universal Music Group: “С начала своей карьеры мне посчастливилось работать с группой лично. Это сотрудничество продолжается уже много лет, открывая миру уникальную музыку и историю легендарной группы ABBA. Их творчество и мелодии, неподвластные времени, завораживают нас и подталкивают на сотрудничество в сфере абсолютно любых креативных проектов и начинаниях группы”.

Режиссером музыкального видео к ‘I Still Have Faith In You’ стал Shynola.

«И еще раз, спасибо за ожидание! Мы надеемся увидеть вас на “ABBA Arena” и да, именно «увидеть», так как мы буквально вложили свои души в эти цифровые аватары. Без преувеличения: мы возвращаемся».