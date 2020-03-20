Участник ABBA Бьорн Ульвеус подписал контракт с PPL

PPL имеет более 95 соглашений с организациями коллективного управления (CMO) по всему миру, охватывающих примерно 95% глобальной стоимости соседних рынков прав для исполнителей и владельцев прав записи. В 2019 году PPL собрала 86,7 млн ​​фунтов стерлингов (100,4 млн долларов США) в виде международных доходов, что является рекордом для организации.

Ульвеус является сторонником инициатив, которые помогают обеспечить точный расчет артистов и оплату их работ. Он является спонсором стартапа Session по музыкальным технологиям (ранее известного как Auddly), который позволяет создателям добавлять «безопасные, прозрачные и правильные» кредиты к музыкальным записям, чтобы гарантировать их точное вознаграждение. PPL ранее сотрудничал с Session в 2018 году, чтобы позволить своим членам воспользоваться услугами.



Бьорн Ульвеус

«Музыкальная индустрия переживает период значительных изменений, поскольку оцифровка продолжает поддерживать рост потребления, - сказал Ульвеус. - По мере роста использования музыки мы должны заботиться, чтобы те, кто вкладывает время и талант в музыку, получали справедливую оплату за свою работу. Session является одной из ряда компаний и организаций, работающих над достижением этой цели, а PPL является еще одной. Облегчая отслеживание и признание вклада артистов в студии, мы помогаем платить музыкантам за их творчество».

ABBA ранее предполагала, что новая музыка может быть выпущена в будущем, а также возможен тур с участием «цифровых копий» всех четырех участников.