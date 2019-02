Queen возглавил ТОП-10 песен для хорошего настроения

Ученые измерили уровень «хорошего самочувствия» от песни по формуле: Рейтинг = 60 + (0,00165*BPM — 120)^2 + (4,376*Major) + 0,78*nChords — (Major*nChords)

Формула измеряет количество ударов в минуту, масштаб написания песни и количество используемых аккордов, пишет Рок ФМ. Эти три фактора, по словам доктора Джейкоба Джолиджа, являются ключевыми компонентами хороших песен. Темы, поднимаемые в композиции, были также приняты во внимание.

«Хорошая песня очень личная. Музыка тесно связана с памятью и эмоциями, и эти ассоциации сильно определяют, улучшит ли песня настроение или нет», — говорит доктор Джолидж. — «Тексты на тему праздников напоминают нам о счастливых временах, в то время как основной третий музыкальный ключ звучит радостно. От высокого темпа — 150 ударов в минуту — подсознательно появляется энергия. Объедините эти три ингредиента вместе, и вы получите формулу для идеальной песни для хорошего самочувствия».

Топ-10 песен для отличного настроения:

1. Queen «Don’t Stop Me Now»

2. ABBA «Dancing Queen»

3. Beach Boys «Good Vibrations»

4. Billy Joel «Uptown Girl»

5. Survivor «Eye of the Tiger»

6. The Monkees «I’m a Believer»

7. Cyndi Lauper «Girls Just Wanna Have Fun»

8. Bon Jovi «Livin’ on a Prayer»

9. Gloria Gaynor «I Will Survive»

10. Katrina & the Waves «Walking on Sunshine»