АВВА отложила презентацию новых песен

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Воссоединившаяся шведская музыкальная группа АВВА намерена презентовать две свои новые песни во второй половине 2019 года.

ABBA записала две новые песни, одна из которых должна была выйти в эфир в телевизионном выпуске в декабре 2018 года. Но релиз был перенесен на начало 2019 года. Позже представитель группы сообщил, что до лета релиза не будет и выразил надежду, что он состоится осенью.

Бенни Андерссон
Бенни Андерссон

Бенни Андерссон пояснил, что релиз откладывается в связи с юридическими вопросами.

Рассказывая о звучании треков, он сказал: «Я очень горжусь обеими песнями. Одна из них, как поп-песня 70-х. Другая - вне времени». Он также не исключил возможность, что группа снова соберется, чтобы записать третью песню в этом году.

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