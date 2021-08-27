Группа ABBA собирается выпустить 5 песен

"ABBA наконец возвращаются и планируют выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно", — сообщил инсайдер британскому таблоиду.

По информации The Sun, помимо новых песен, ожидается шоу с голограммами. Оно планировалось еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса было перенесено.



ABBA

Кроме того, в Сети появился сайт под названием "ABBA Voyage" и его Twitter-аккаунт, что заинтриговало многих поклонников легендарного шведского коллектива, распавшегося около 40 лет назад.

На сайте и в соцсети пользователям предлагают зарегистрироваться на ресурсе, чтобы первыми узнать о том, что выйдет 2 сентября этого года.

Последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.