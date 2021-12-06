ABBA выпустила клип Little Things

Сингл Little Things вошел в новый альбом группы Voyage. Трек описывается как «нежное отражение радости рождественского утра и времени, проведенного с семьей в этот особый период».

В клипе компания школьников участвует в оцифровке группы ABBA для их предстоящего виртуального тура. В конце дети косплеят группу на школьном конкурсе талантов.



ABBA

Все доходы от песни пойдут в Глобальный фонд защиты детей UNICEF. "Мы считаем, что искоренить бедность нельзя без расширения прав и возможностей женщин, — заявили ABBA. — Вот почему мы поддерживаем UNICEF ​​в защите девочек от сексуального насилия и расширении их прав и возможностей".