Galibri и Mavik открыли тайну, про какого Алешку они спели

Артисты в эфире программы «Стол Заказов» на телеканале RU.TV откровенно признались, что это отсылка на популярную песню 2000-х годов «Алёшка».

«То есть там история какая. Она больше любит Алёшку, Серёжку оставила. В нашей же песне всё произошло наоборот — ей надоел Серёжка, и она вернулась к Алёшке», — сообщил Galibri.



Galibri и Mavik

Дуэт также использовал женский вокал в своей работе. За эту партию отвечала подруга исполнителей Камилла Измайлова. Певцам очень понравился голос девушки, и они пригласили её на студию для совместной записи. В итоге всё получилось так, как и задумывали Galibri&Mavik.

Многие исполнители в преддверии новогодних праздников будут принимать участие в различных концертах, шоу и корпоративах. Совсем скоро для творческих людей настанет «горячая пора». Александр Фоменков (Mavik) рассказал, что в ночь с 31 декабря на 1 января у артистов уже запланировано выступление. А вот с семьёй исполнители на этот раз Новый год встречать не будут.

«На самом деле я вот с родными и близкими вот так уже наотмечался. Я хочу поработать в Новый год», — честно ответил Евгений Трухин (Galibri).

Mavik напомнил, что у исполнителей январь традиционно считается «тихим» месяцем с минимумом выступлений. Именно тогда дуэт будет отдыхать от работы. Но перед этим певцы готовятся посетить Алтайский край, где тоже отыграют программу.