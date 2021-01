Live Nation купил платформу онлайн-трансляций Veeps

Радио + Youtube чарт TopHit 8 - 14 января 2021

DaBro - Юность② Zivert - Многоточия③ Хабиб - Ягода малинка④ Morgenshtern - Cristal & МОЁТ⑤ Rauf & Faik feat. Niletto - Если тебе будет грустно⑥ Tiesto - The Business⑦ Hurts - Redemption⑧ Foushee - Deep End⑨ David Guetta & Sia - Let's Love⑩ Ava Max - My Head & My Heart

© TopHit.ru

The Hot 100 чарт Billboard 10 - 16 января 2021

24kGoldn Featuring iann dior - Mood② Ariana Grande - Positions③ The Weeknd - Blinding Lights④ Justin Bieber Featuring Chance The Rapper - Holy⑤ Chris Brown & Young Thug - Go Crazy⑥ Justin Bieber - Anyone⑦ Dua Lipa Featuring DaBaby - Levitating⑧ Drake Featuring Lil Durk - Laugh Now Cry Later⑨ AJR - Bang!⑩ Gabby Barrett Featuring Charlie Puth - I Hope

© Billboard.com