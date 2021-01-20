Live Nation купил платформу онлайн-трансляций Veeps

Хотя финансовые условия сделки не разглашаются, Live Nation отметила в сообщении, что «Veeps помогли артистам заработать миллионы долларов дохода» с момента своего основания в 2017 году. В течение 2020 года платформа прямых трансляций, ориентированная на билеты, провела около 1000 концертов, самые популярные (и финансово успешные) из которых пришли во второй половине года.

Помимо продажи билетов, Veep «без комиссии» «способствует расширению взаимодействия между артистами и фанатами» и поддерживает «широкий социальный маркетинг и эксклюзивные VIP-предложения», - говорят в Live Nation.



Live Nation

Обращаясь к сделке в заявлении Джоэла Мэддена, в частности, говорится: «В прошлом году прямые трансляции Veeps помогли артистам - как громким, так и новым артистам - заработать более 10 миллионов долларов для себя, своих семей, своей команды и выбранных ими целей. И мы с нетерпением ждем возможности помочь еще большему количеству артистов общаться с поклонниками в этом году, чтобы поддержать их искусство и их развитие».

Пожалуй, самая примечательная часть релиза касается стратегии роста Veeps на ближайшие месяцы и годы с возвращением живых концертов и музыкальных фестивалей. Помимо продолжения предоставления «своего основного опыта», платформа будет подключаться «к сети Live Nation, чтобы связывать поклонников с эксклюзивным контентом, новыми точками зрения, аншлаговыми шоу и беспрецедентным доступом к мероприятиям по всему миру».

Президент и главный исполнительный директор Live Nation Майкл Рапино в своем собственном заявлении признал долгосрочный потенциал заработка от потоковой передачи традиционных концертов.

«Прямая трансляция является отличным дополнением к нашему основному бизнесу и, по сути, дает неограниченные возможности для любого шоу, - сказал Рапино. - Заглядывая в будущее, прямые трансляции будут по-прежнему открывать доступ для фанатов - независимо от того, настраиваются ли они на аншлаг в своем родном городе или смотрят, как их любимый артист играет в городе на другом конце света».

В этот день акции Live Nation (LYV) выросли почти на семь процентов, при этом на момент закрытия рынка акции оставались на уровне 76,54 доллара за штуку, что почти достигло своего 52-недельного максимума в 78 долларов за штуку. Хотя рост, возможно, частично был вызван выкупом Veeps, похоже, что это увеличение в основном связано с заявлением комментатора CNBC и генерального директора Ritholtz Wealth Джоша Брауна о том, что «у LYV есть много преимуществ».

Еще в октябре инвесторы, в том числе Скутер Браун и Джаред Лето, вложили 1,5 миллиона долларов в другую платформу для прямых трансляций - Moment House из Лос-Анджелеса. Браун также присоединился к Алексу Родригесу и соучредителю Twitch Алексу Линю, в частности, в участии в раунде финансирования в размере 30 миллионов долларов для стартапа виртуальных концертов Wave. А Mandolin, который позволяет музыкантам транслировать свои концерты в прямом эфире, за осень собрал 5 миллионов долларов стартового капитала.