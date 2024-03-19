Валерий Леонтьев ушел со сцены: «Жанр не терпит дряхлости»

По словам артиста, он уходит со сцены в связи с возрастом – 19 марта 2024 года ему исполнилось 75 лет.



Валерий Леонтьев

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости, - приводит слова Леонтьева «Московский комсомолец». - Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез».

Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, также сообщил РИА Новости директор певца в его день рождения.

«Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет», — сказал он.

Как директор артиста, певец ушел со сцены уже достаточно давно, просто не объявлял об этом официально.

Директор также добавил, что артист не планирует никаких прощальных туров или концертов.

Не так давно Валерий Леонтьев выступил на частном мероприятии в Дубае. Он провёл на сцене меньше часа, гонорар за концерт составил около 10 млн рублей. Так что, возможно, его выступления на корпоративах продолжатся.