Валерий Леонтьев выпустил 24-й по счету альбом

В альбом «Я вернусь...» вошли, как сообщает официальный сайт артиста, «свежайшие композиции, последние синглы, а также новые версии культовых песен. Например, новая версия «Маргариты»!»

Среди композиторов, работавших над аранжировками композиций — Игорь Крутой, Любаша, Владимир Евзеров, Андрей Косинский и другие.



Валерий Леонтьев

Юбилейный концерт Валерия Леонтьева покажет Первый канал 23 марта 2019 года. Шоу «Я вернусь…», приуроченное к 70-летию исполнителя, состоялось в Государственном Кремлевском дворце 10 марта. Поздравить именинника пришли его друзья и коллеги: Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова. Зрители услышат хиты «Дельтаплан», «Вернисаж», «Казанова», «Маргарита» и другие.

Эфир в 21.20.