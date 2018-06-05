Леонтьеву вызвали скорую на концерте в Туле

Сейчас здоровью певца ничего не угрожает, сообщила ТАСС по телефону его пресс-секретарь Татьяна Федоткина.



Валерий Леонтьев

"Концерт Валерия Леонтьева в Туле перенесен, потому что у него повысилось давление. Вызвали скорую помощь, медицинские работники попросили не рисковать здоровьем. С ним все в порядке, он уехал домой на своей машине", - сказала Федоткина.

Выступление артиста в Туле состоится 30 сентября, до этого времени назначены гастроли в городах Крыма и на Кавказе. "Это ближайшая свободная дата", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, ухудшение самочувствия было связано с напряженным графиком артиста. "Человек месяц был в туре по Дальнему Востоку, проехал много городов. И просто это сказалось на самочувствии: разная погода, разные часовые пояса", - отметила она.