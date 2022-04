Трек Can't Stop Writing Songs About You вошел в альбом «DISCO: Guest List Edition (Deluxe Limited)» (2021). В клипе под компьютерную графику Кайли Миноуг и диско-дива Глория Гейнор танцуют с дэнс-группой на выступлении в неком клубе.





Авторы трека Daniel Davidsen, Iain James, Peter Wallevik и Sinéad Harnett.



Kylie Minogue