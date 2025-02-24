Кайли Миноуг получила именную звезду в родном Мельбурне

Миноуг, которая 15 февраля начала свой мировой тур Tension Tour в Перте, получила эту награду 22 февраля перед выступлением в своем родном городе Мельбурне в австралийском штате Виктория.

Это было третье из трех последовательных выступлений на городской арене Рода Лейвера, вмещающей 14 820 зрителей, а также первое выступление Миноуг на этой площадке c февралz 1990 года, когда она еще называлась Национальным теннисным центром.

С момента своего дебюта на Rod Laver Arena 35 лет назад Миноуг отыграла 30 концертов в Melbourne Park, собрав более 350 000 проданных билетов. Три ее последних выступления довели общее количество до 33 выступлений с дополнительными 36 000 проданных билетов, что сделало ее одной из самых успешных артисток, когда-либо выступавших на этой площадке в Мельбурне.



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Звезда была представлена ​​Миноуг днем ​​22 февраля генеральным директором Melbourne Park Джоном Харнденом. Как и следовало ожидать, она расположена во дворе Rod Laver Arena, рядом со статуей покойного промоутера Майкла Гудински. Гудински впервые подписал контракт с Миноуг на своем лейбле Mushroom Records в 1987 году, в то время как его компания Frontier Touring продвигала каждый из ее австралийских концертов на сегодняшний день. В 2021 году Миноуг также выступила на государственных похоронах Гудински в том же месте.

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«Трудно поверить, что прошло 35 лет с тех пор, как я впервые вышла на сцену в этом месте, и для меня большая честь получить такое признание в моем родном городе Мельбурне, — сказала Миноуг о награде. - Кажется уместным, что MG будет присматривать за моей звездой каждый день. Я невероятно благодарна всем поклонникам, которые посещали мои шоу на протяжении многих лет».

«У Кайли давняя и рекордная связь с Мельбурн-парком, и вполне уместно, что мы чтим ее удивительное наследие вместе с этой звездой, вписывая ее имя в историю этого великолепного места проведения живых мероприятий», — добавил Харнден.

Установка звезды также совпала с кампанией по восстановлению статуи Миноуг в Мельбурне после ее демонтажа в 2016 году. В то время бронзовое изображение Миноуг, а также похожие фигуры австралийских артистов Джона Фарнхэма, Дамы Нелли Мельбы, Дамы Эдны Эверидж и Грэма Кеннеди были демонтированы, чтобы освободить место для жилого дома стоимостью 140 миллионов австралийских долларов.

Сообщается, что после демонтажа статуя, впервые созданная Питером Корлеттом в 2006 году, хранилась в неизвестном месте.

«Я, например, был бы рад, если бы ее памятник был восстановлен в Мельбурне, — сказал мэр Мельбурна Николас Рис. - Во-первых, я считаю, что она блестящая исполнительница и артистка, которая принесла столько радости многим жителям Мельбурна, а во-вторых, потому что у нас настоящий дефицит памятников великим женщинам Мельбурна. Если бы мы смогли вернуть статую Кайли, она бы напоминала всем мальчикам и девочкам Мельбурна, что великие мельбурнцы бывают всех форм, размеров и полов».

Последний альбом Миноуг II стал ее четвертым альбомом подряд, возглавившим австралийский чарт ARIA после его выпуска в октябре, и восьмым альбомом в целом, достигшим этого результата. Он достиг 98-го места в Billboard 200, стал вторым в Top Dance/Electronic Albums и стал следующим после Tension 2023 года, главный сингл которого «Padam Padam» выиграл Грэмми за лучшую поп-танцевальную запись.