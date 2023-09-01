Кайли Миноуг выпустила клип на заглавную песню будущего альбома «Tension»

В футуристическом клипе на танцевальный заглавный трек с будущего альбома Кайли предстает сразу в нескольких образах: себя самой, робота и собственной голограммы. Режиссером видео стала Софи Мюллер.

Новый альбом Кайли Миноуг «Tension» выйдет 22 сентября. Ранее Кайли выпустила первый сингл (и клип) «Padam Padam», вошедший в топ-10 британских чартов.



Kylie Minogue

«Этот альбом представляет собой смесь личных размышлений, клубной забывчивости и меланхоличных настроений! Я почувствовала столько свободы, когда записывала его, и надеюсь, вам он понравится!» – говорит певица.

В песне 55-летняя певица призывает к ней притронуться, чтобы «сбросить напряжение», а в клипе принимает призывные эротические, по ее мнению, позы.