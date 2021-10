Полностью отходя от влияния кантри её предыдущего студийного альбома Golden (2018), этот новый альбом включает в себя влияние диско-музыки 1970-х, 1980-х и 1990-х, а также современной электронной клубной музыки. После успеха предыдущего альбома Golden, певица в 2019 году заявляла, что хотела бы создать альбом «поп-диско» и вернуться к записи нового материала после выступления на концертных турах. Затем Миноуг выпустила свой четвертый альбом лучших хитов «Step Back in Time: The Definitive...

Полностью отходя от влияния кантри её предыдущего студийного альбома Golden (2018), этот новый альбом включает в себя влияние диско-музыки 1970-х, 1980-х и 1990-х, а также современной электронной клубной музыки. После успеха предыдущего альбома Golden, певица в 2019 году заявляла, что хотела бы создать альбом «поп-диско» и вернуться к записи нового материала после выступления на концертных турах. Затем Миноуг выпустила свой четвертый альбом лучших хитов «Step Back in Time: The Definitive...

Это почти наверняка будет возвращением к сверкающим корням дэнс-музыки - потому что Кайли много раз говорила про это в интервью. Однако ее команда была пока неизвестна. Похоже, австралийский поп-звезда работает с ветераном, немецким продюсером Mousse T. (известным по треку «I'm So Horny») и итальянским хитмейкером Алексом Гаудино (человек, стоящий за «Destination Calabria»). Принимая во внимание их участие, вполне возможно, что новый альбом Кайли может быть скорее евро-хаусом, чем «взрослым...

Это почти наверняка будет возвращением к сверкающим корням дэнс-музыки - потому что Кайли много раз говорила про это в интервью. Однако ее команда была пока неизвестна. Похоже, австралийский поп-звезда работает с ветераном, немецким продюсером Mousse T. (известным по треку «I'm So Horny») и итальянским хитмейкером Алексом Гаудино (человек, стоящий за «Destination Calabria»). Принимая во внимание их участие, вполне возможно, что новый альбом Кайли может быть скорее евро-хаусом, чем «взрослым...

Кайли Миноуг выступила вместе с Ником Кейвом и группой The Bad Seeds на фестивале All Points East в лондонском парке «Виктория».