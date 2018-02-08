Lumen вернет жизнь некоторым композициям

Тэм Булатов рассказал НСН подробности о новом альбоме его команды.



Lumen

«Мы сейчас стараемся вернуть жизнь некоторым композициям, мы делимся записями, которые были созданы, скажем так, для внутреннего пользования. То есть, сочинили песню, нам она показалась интересной, потом прошло какое-то время, появлялись новые композиции и некоторые из черновиков становились невостребованными: мы не делали чистовых записей, не возвращались к ним. Когда мы рассказываем нашим слушателям про эти песни (в какой период они были записаны, на какой альбом могли попасть), люди могут понять, что еще нас волновало в тот или иной момент жизни», - пояснил артист.

Lumen отметит свой юбилей большим туром по стране. В Москве коллектив выступит в клубе Stadium 30 марта, а 8 апреля состоится их концерт в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».