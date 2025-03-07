Lumen спустя 20 лет вспоминает «Три Пути»

На пластинке представлены live-версии 25 композиций с альбомов «Три Пути» (2004) и «Без консервантов» (2003).
«В 2004 году, то есть 20 лет назад, состоялся релиз альбома «Три пути», ставший знаковым для Lumen. И эту дату группа отметила большим туром, выступив в 30 городах! Программа состояла из песен, написанных до 2004 года. Многие из них очень давно не попадали в сет-листы и теперь зазвучали по-новому. Концерты тура были записаны, и теперь у вас есть возможность погрузиться в атмосферу 2000-х», - говорят музыканты.
Комменты