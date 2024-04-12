Lumen выпустил «Над пропастью…» с оркестром

В альбом вошли уже известные композиции «Sid&Nancy» и «Не надо снов», а также новый трек «Над пропастью…» Он посвящён теме надежды и вдохновлён романом «Над пропастью во ржи» Сэлинджера 1951 года.

«В мыслях я неоднократно возвращался к содержанию романа на протяжении многих лет. Несколько раз пытался использовать разные образы из него в текстах песен, но всегда отказывался в итоге. Хотя некоторые сюжеты и настроения можно найти в песнях “Хорошо”, “Беги” или “Не сейчас”», — рассказал фронтмен группы Тэм Булатов.



Lumen

Хиты Lumen «Sid&Nancy» и «Не надо снов», без которых не обходился практически ни один концерт группы, зазвучали по-новому в этом альбоме:

«Нам очень понравилось то, как преобразились наши песни. Как проявились новые грани, как подчеркнулись старые. Появились возможности, недоступные прежде. И нам захотелось приоткрыть занавес, поделиться оркестровыми аранжировками этих песен с нашими слушателями до концертов. Полученный результат – это развитие идей, рождённых внутри группы другими композиторами. Свежее, уникальное прочтение, которое не перечёркивает созданное нами, не меняет суть, а раздвигает границы».