Lumen спел про «Смерч» в маленьком мире

«У нас накопилось много новых песен. «Смерч» появился совсем недавно, но он оправдывает своё название, - рассказывает фронтмэн Lumen Тэм Булатов. - Песня возникла внезапно и быстро втянула нас в круговорот записи. Мы не успели опомниться, а уже был готов чистовик, в котором нам ничего не захотелось переделывать.
Иногда мы причиняем боль тем, кого любим, только от того, что пытаемся разобраться с собственными проблемами. Но из этой внутренней бури вырывается смерч, который сносит всё на своём пути. Эта песня - извинение и просьба понять».
Станет ли новая песня предвестником нового альбома и войдет ли в него, пока неизвестно.
«Наши новые песни очень разные - от лёгких, весёлых композиций, до тяжёлых, длинных и сложных в смысле конструкции, - продолжает Тэм. - Возможно, у нас получится объединить их в альбом, но говорить об этом пока рано - мы на пороге второй части тура «Страх», раньше его окончания ничего выпускать не планируем. «Смерч» мы просто не смогли остановить».
Услышать новую песню вживую можно будет на весенних концертах тура «Страх».
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