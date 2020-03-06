Lumen спел про «Смерч» в маленьком мире

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Группа Lumen выпустила новый сингл «Смерч» (слушать песню).

«У нас накопилось много новых песен. «Смерч» появился совсем недавно, но он оправдывает своё название, - рассказывает фронтмэн Lumen Тэм Булатов. - Песня возникла внезапно и быстро втянула нас в круговорот записи. Мы не успели опомниться, а уже был готов чистовик, в котором нам ничего не захотелось переделывать.

Иногда мы причиняем боль тем, кого любим, только от того, что пытаемся разобраться с собственными проблемами. Но из этой внутренней бури вырывается смерч, который сносит всё на своём пути. Эта песня - извинение и просьба понять».

Станет ли новая песня предвестником нового альбома и войдет ли в него, пока неизвестно.

«Наши новые песни очень разные - от лёгких, весёлых композиций, до тяжёлых, длинных и сложных в смысле конструкции, - продолжает Тэм. - Возможно, у нас получится объединить их в альбом, но говорить об этом пока рано - мы на пороге второй части тура «Страх», раньше его окончания ничего выпускать не планируем. «Смерч» мы просто не смогли остановить».

Lumen
Lumen

Услышать новую песню вживую можно будет на весенних концертах тура «Страх».

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