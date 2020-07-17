Lumen выпустил альбом «Покажите Солнце»

Альбом «Покажите Солнце» состоит 12 песен, различных по атмосфере, но объединенных общим лейтмотивом. Здесь есть место и личным переживаниям, и глобальным проблемам, которые касаются каждого. Это и социальное неравенство, и безразличие ко всему, кроме своего собственного благополучия, и нежелание брать ответственность, и глухота сильных мира сего. Новые композиции, родившиеся в последнее время, планировалось представлять небольшими релизами, но ситуация в мире спровоцировала выпуск лонгплея.

Не имея возможности вместе работать на студии во время самоизоляции, музыканты записывали партии по домам, некоторые - на основе черновиков, сделанных ранее, без звукорежиссеров, инженеров, технической базы и акустических помещений. Они обратились к слушателям за поддержкой на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В результате проект под рабочим названием «Домашний альбом» собрал рекордную сумму по сравнению с предыдущими кампаниями группы. Хотя артисты физически не могли находиться рядом и чувствовать друг друга, они старались максимально создать ощущение живого присутствия. Саундпродюсером пластинки стал гитарист Игорь Мамаев, который сделал сведение и мастеринг.



Lumen

Релизу предшествовало несколько синглов. Песня «Смерч» вышла в марте и дважды становилась лидером «Чартовой дюжины», а «Электричество» стартовала в радио-эфире за неделю до релиза. Два хлестких, актуальных кавера – «В бой» (ДДТ), «Хороший царь и знакомая вонь» («Гражданская оборона») – резонируют с сегодняшним днем, хотя их оригинальные версии появились десятилетия назад. Так же и авторская песня «Весна», сочиненная совсем недавно, звучит как будто вне времени, соединяя настоящее с прошлым. На песню «Не сейчас!» сняли фан-клип сами поклонники группы.

«Короткая суть альбома – в названии. Здесь и сейчас, смотря на мир, мы видим не самую светлую картину, - говорит Тэм. - Нам всем не хватает света в конце тоннеля, солнца. Это история о темных временах, которая раскрывается на двух планах. Личный – в таких композициях, как «Смерч», «Ночь», «Секрет», и более широкий – в песнях «Электричество», «Покажите солнце». Универсального ответа на вопрос «как выйти из темных времен?» не существует. Об этом говорится вскользь в песне «Проводник»: человеку нужен дом, место, где его любят и ждут. Как мы убедились в самоизоляции, дома можно пережить любые темные времена. А еще нам стоит вспомнить о том, что мы забыли из детства, о том чистом понимании добра, справедливости, которое у нас было тогда. Иначе мир накалится добела».