Lumen выпустил альбом «Покажите Солнце»

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Вышел девятый студийный альбом группы Lumen «Покажите Солнце», который фронтмен Тэм Булатов называет самым необычным за всю историю (слушать альбом).

Альбом «Покажите Солнце» состоит 12 песен, различных по атмосфере, но объединенных общим лейтмотивом. Здесь есть место и личным переживаниям, и глобальным проблемам, которые касаются каждого. Это и социальное неравенство, и безразличие ко всему, кроме своего собственного благополучия, и нежелание брать ответственность, и глухота сильных мира сего. Новые композиции, родившиеся в последнее время, планировалось представлять небольшими релизами, но ситуация в мире спровоцировала выпуск лонгплея.

Не имея возможности вместе работать на студии во время самоизоляции, музыканты записывали партии по домам, некоторые - на основе черновиков, сделанных ранее, без звукорежиссеров, инженеров, технической базы и акустических помещений. Они обратились к слушателям за поддержкой на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В результате проект под рабочим названием «Домашний альбом» собрал рекордную сумму по сравнению с предыдущими кампаниями группы. Хотя артисты физически не могли находиться рядом и чувствовать друг друга, они старались максимально создать ощущение живого присутствия. Саундпродюсером пластинки стал гитарист Игорь Мамаев, который сделал сведение и мастеринг.

Lumen
Lumen

Релизу предшествовало несколько синглов. Песня «Смерч» вышла в марте и дважды становилась лидером «Чартовой дюжины», а «Электричество» стартовала в радио-эфире за неделю до релиза. Два хлестких, актуальных кавера – «В бой» (ДДТ), «Хороший царь и знакомая вонь» («Гражданская оборона») – резонируют с сегодняшним днем, хотя их оригинальные версии появились десятилетия назад. Так же и авторская песня «Весна», сочиненная совсем недавно, звучит как будто вне времени, соединяя настоящее с прошлым. На песню «Не сейчас!» сняли фан-клип сами поклонники группы.

«Короткая суть альбома – в названии. Здесь и сейчас, смотря на мир, мы видим не самую светлую картину, - говорит Тэм. - Нам всем не хватает света в конце тоннеля, солнца. Это история о темных временах, которая раскрывается на двух планах. Личный – в таких композициях, как «Смерч», «Ночь», «Секрет», и более широкий – в песнях «Электричество», «Покажите солнце». Универсального ответа на вопрос «как выйти из темных времен?» не существует. Об этом говорится вскользь в песне «Проводник»: человеку нужен дом, место, где его любят и ждут. Как мы убедились в самоизоляции, дома можно пережить любые темные времена. А еще нам стоит вспомнить о том, что мы забыли из детства, о том чистом понимании добра, справедливости, которое у нас было тогда. Иначе мир накалится добела».

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