Линда выпустила новый альбом «Bloody Faeries»

Пластинка названа в честь группы Bloody Faeries, которую Линда со Стефаном создали еще в начале нулевых.
Bloody Faeries - это мы со Стефаносом и плюс ещё музыканты и художники, и интересные творческие личности, которые принимают в этом участие, - рассказывала Линда в одном из своих интервью. - Что такое Bloody Faeries? Дословно – «кровавые феи». Ну, а на самом деле это те люди, которые не разучились мечтать, у которых есть потребность к фантазиям в сегодняшней такой сложной жизни, окружающей нас. Хочется вернуть всех людей к тому, что нужно мечтать, что нужно уметь улыбаться даже в самый сложный момент.
Примечательно, что в 2012 году Линды и Стефана Корколиса уже выходил альбом «Acoustics by Bloody Faeries», включавший в себя переаранжированные версии хитов певицы. В «Bloody Faeries» 2019 года вошли исключительно новые песни музыкантов, исполненные на разных языках.
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