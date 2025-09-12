David Byrne задался вопросами «Who Is the Sky?»

В записи альбома приняли участие Ghost Train Orchestra, Хейли Уильямс из Paramore, St. Vincent и барабанщик The Smile Том Скиннер. В альбом вошли 12 песен.
«Каждый новый сборник песен, каждая песня в отдельности — это новое приключение. Всегда возникает вопрос: «Как мне это сделать?» Я обнаружил, что не каждое сотрудничество срабатывает, но часто, когда это случается, это происходит потому, что я могу чётко донести то, что пытаюсь сделать. Надеюсь, они это поймут, и в результате мы теперь вместе идём к одному и тому же неизведанному», - говорит Дэвид Бирн.