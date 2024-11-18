«КняZz» и Джо Линн Тёрнер перепели «Сталкер»

Тёрнер сам написал музыку к треку, а затем вместе с Марией создал текст — каждый на своём родном...

Тёрнер сам написал музыку к треку, а затем вместе с Марией создал текст — каждый на своём родном...

Экс-вокалист Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тёрнер и болгарская певица Мария Илиева выпустили...

Экс-вокалист Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тёрнер и болгарская певица Мария Илиева выпустили...

Это выглядело как просветительство. Худрук и дирижер Президентского оркестра Белоруссии Виктор...

Это выглядело как просветительство. Худрук и дирижер Президентского оркестра Белоруссии Виктор...

Первый концерт на 28-м фестивале «Славянский базар в Витебске» прошел в неожиданном жанре увертюры...

Первый концерт на 28-м фестивале «Славянский базар в Витебске» прошел в неожиданном жанре увертюры...

Бывший вокалист рок-групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер в интервью журналистам перед...