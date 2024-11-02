Джо Линн Тёрнер спел балладу «Forever» с болгарской певицей

Тёрнер сам написал музыку к треку, а затем вместе с Марией создал текст — каждый на своём родном языке.

«Я рад и горд объявить о своем сотрудничестве с потрясающей болгарской вокалисткой и настоящей суперзвездой Марией Илиевой! Я очень долго восхищался талантом Марии и надеялся, что однажды мы поработаем вместе и, наконец, этот день настал! — написал Тёрнер в социальных сетях. — Мы делим вокальную партию в сильной и чувственной песне под названием “Forever”. Наше исполнение сопровождает красивый видеоклип, который идеально дополняет наше послание. Я не мог бы выбрать партнёра лучше, чтобы нести любовь в мир!»

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Joe Lynn Turner

В клипе под величественную балладу лирические герои, парень и девушка, наслаждаются жизнью: плавают в море, нежатся на пляже и весело проводят время.