Джо Линн Тернер выпустил альбом о духовной войне

Шведский музыкант спродюсировал альбом, выступил соавтором и сыграл значительную часть инструментальных партий на альбоме.
«Belly Of The Beast» (прим. «логово зверя» или буквально «чрево, брюхо зверя, чудовища») — это выражение, которое мы слышим снова и снова на протяжении истории. Вы можете проследить культы и искажения смысла этой фразы вплоть до пророчеств в Библии. Такое ощущение, что в наши дни они сбываются. Если вы посмотрите на книгу «Откровения», всё происходящее описано там. Я всегда был погружен в эзотерические знания, герметизм, оккультизм, исследования Библии, эклектичную философию. Я был очарован открытием скрытых тайн. Сейчас мы находимся в разгаре настоящей духовной войны. Это сражение Добра против Зла. У всех нас на одном плече ангел, а на другом дьявол. Мы в Чреве Зверя, в ловушке Системы, и выхода из нее нет. Альбом посвящен этому», - говорит Джо Линн Тернер о концепции и содержании альбома.
Всего на пластинку вошли 11 треков.
В рамках промо-компании к альбому Джо Линн Тёрнер предстал перед поклонниками в необычном облике, лысым, без парика. Музыкант публично рассказал о том, что с трех лет живет с диагнозом «алопеция».
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