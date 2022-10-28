Джо Линн Тернер выпустил альбом о духовной войне

Тернер заявил, что не обращает внимания на угрозы возможного запрета на выступления в Европе после концерта в Севастополе, сообщает РИА Новости.



"Меня предупредили, что это может быть опасно, меня предупредили, что я могу быть запрещен в Европе. Я никогда не был кем-то, живущим в обычных условиях, как здесь. Я — бунтарь, я всегда был бунтарем и я останусь бунтарем, и меня не волнует, что скажут эти люди. Я приезжаю для людей, я не приезжаю для их политики", — сказал бывший солист Deep