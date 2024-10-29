«КняZz» выпустил «Сталкер» по мотивам компьютерной игры

Режиссером клипа стала супруга Андрея Князева Агата Нигровская. По сюжету, выжившая в постапокалиптическом мире девочка (Варвара Майорова) преодолевает голод и чуму и выполняет порученную ей миссию.
По словам Андрея Князева, импульсом к созданию песни и клипа послужила игровая вселенная S.T.A.L.K.E.R.
«Не скажу, что много в нее играл, но поймал общее впечатление и проникся главным героем. Выживание — суть его существования, больше у него ничего не осталось», - рассказал он о своей новой работе.
Песня «Сталкер» вошла в альбом «Платим за Шута! Волшебная книга. Том 2», вышедший в 2023 году.
Комменты