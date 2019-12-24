Мэрайя Кери перевыпустила клип с Траволтой, Перри, Гранде и другими звездами

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Мэрайя Кери перевыпустила новый клип на свой классический рождественский хит «All I Want For Christmas Is You» с участием звезд.

В ролике трек в праздничной обстановке исполняют всевозможные звёзды, в том числе Райан Рейнольдс, Джон Траволта, Джеймс Корден, Джейми Фокс, Снуп Догг, Кэти Перри, Ариана Гранде, Руби Роуз, Хайди Клум, Ким Кардашьян, Сиара, Diplo, Флойд Майвейзер, Дженнифер Хадсон, Kenny G, Мисси Эллиотт, Томми Ли, Trevor Noah и многие другие. Они поют на фоне наряженных ёлочек, в красных колпаках и в импровизированные «микрофоны» в виде подарков, обнимая снеговиков и собак.

Премьера ролика приурочена к 25-летию песни и к её первой за все эти годы победе в хит-параде Billboard Hot 100. Несколькими днями ранее Мэрайя также показала ещё один новый клип на ту же композицию.

Клип Мэрайя Кери

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