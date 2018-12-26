Хит Mariah Carey бьет рекорды рекорды через 24 года после релиза

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Independent, сейчас трек находится на седьмом месте в «горячей сотне» чарта Billboard, став самым высоко забравшимся праздничным хитом за 60 лет.

Также песня поставила рекорд Spotify, собрав наибольшее количество стримов за день: с помощью сервиса в канун католического Рождества 24 декабря ее прослушали 10,8 млн раз. Предыдущий рекорд, 10,4 млн стримов, был поставлен после убийства рэпера XXXTentacion's — 19 июня его песню Sad! прослушали 10,4 млн раз.

Трек был выпущен 1 ноября 1994 года. Предполагается, что песня приносит Мэрайе Кэри более полумиллиона долларов в год.