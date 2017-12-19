Песни Taylor Swift и Mariah Carey продолжат борьбу за «Оскар»

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Variety.

В частности, на попадание в номинацию претендуют композиции «I Don't Wanna Live Forever» Тейлор Свифт из фильма «На пятьдесят оттенков темнее» и «The Star» Мэрайи Кэри из анимационной ленты «Путеводная звезда».

Кроме того, в число претендентов попала песня «The Promise» Криса Корнелла из картины «Обещание» (Корнелл скончался в 2017 году).

Также продолжают борьбу композиции Элвиса Костелло («Кинозвезды не умирают в Ливерпуле»), Мэри Джей Блайдж («Ферма «Мадбаунд»), Ник Джонас («Фердинанд»).

Номинанты будут объявлены 23 января 2017 года.