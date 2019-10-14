Black Eyed Peas и Джей Бальвин спели кавер хита 90-х

"Я очень хотел переосмыслить песню The Rhythm of the Night группы Corona и добавить ей минималистичное настроение регги", — приводит пресс-служба цитату лидера Black Eyed Peas Уильяма Адамса.
В ленте "Плохие парни навсегда" помимо Уилла Смита снялись Мартин Лоуренс ("Плохие парни"), Ванесса Энн Хадженс ("Полярный"), Александр Людвиг ("Голодные игры"), Ники Джем, Джо Пантольяно ("Беглец", "Помни").
Фильм выходит в прокат в России 23 января 2020 года.
Напомним, что с 2018 года в группе вместо прежней вокалистки Ферги поет экс-участница филиппинской версии шоу "The Voice" Jessica Reynoso.
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