Black Eyed Peas выпустили «Translation» с Шакирой и Балвином

Релиз, выпущенный лейблом Epic, стал восьмой студийной работой команды.

О его выходе было объявлено 11 июня, тогда же группа обнародовала трек-лист из 15 песен, в работе над которыми приняли участие Шакира, Джей Балвин, Ники Джем, Ozuna, Tyga, French Montana и другие артисты. Открывает альбом обнародованная ранее композиция в стиле реггетон «Ritmo», записанная для фильма «Плохие парни навсегда». Трек попал в десятки чартов по всему миру, включая топ-10 на радио в США, России, Украине.

Black Eyed Peas написали: «Мы отправляемся в путешествие, чтобы транслировать и распространять инновационные ритмы по всему миру, и мы берем нашу семью в эту поездку».



Black Eyed Peas

Black Eyed Peas вернулись с куда более мейнстримовым альбомом «Translation», чем предыдущий «Masters of the Sun Vol. 1» (2018). На нём они показывают всё то, за что их любят. Группа мастерски смешивает хип-хоп и актуальные веяния из мира поп-музыки. Вокальные партии достались певице по имени J.Rey Soul. Она не является полноценной участницей Black Eyed Peas, но на регулярной основе заменяет Фёрги на концертах группы.