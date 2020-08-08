Black Eyed Peas признались в любви к индийскому кино

Black Eyed Peas взяли за основу шесть индийских фильмов с эффектными сценами драк и подставили туда свои лица при помощи технологии дипфейк. Это, по словам музыкантов, дань уважения Болливуду и одновременно призыв к бдительности, когда в цифровой среде довольно просто создать убедительные фейки.
«Black Eyed Peas вдохновлялись индийской культурой с самого начала карьеры. Индийская музыка не раз оказывала влияние на наши песни. Это видео отражает нашу любовь к Болливуду», - признались музыканты.
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