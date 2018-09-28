Сергея Лазарева обвиняют в плагиате

Каково же было удивление, когда в новом хите певца послышались до боли знакомые строчки Евтушенко. Впрочем, о нем Сергей даже не упоминает, а на вопросы корреспондентов «Собеседника» отвечать отказался.



Сергей Лазарев

За консультацией «Собеседник» обратился к российским авторам. Они в один голос заявили: пускать ситуацию на самотек нельзя.

Юрий Лоза, например, уверен: вдова поэта, которая живет в США, должна непременно заявить о своих авторских правах.

– Вдова Евтушенко имеет право сказать, что это – чистейшей воды плагиат, – заявил Юрий Лоза. – «Шепотом» – притча во языцех. Есть строчки малоизвестные, но это более чем известное стихотворение. Человек, который называет себя автором, не имеет права его не знать. Авторы должны читать литературу. Я думаю, что неэтично, некрасиво и отвратительно брать эти строки и присваивать их себе!

С Лозой согласен и Илья Резник. Легендарный поэт сам недавно услышал новый хит Лазарева по радио и был обескуражен.

– Это стихотворение – одно из самых любимых из раннего Евгения Евтушенко, – сообщил нам Илья Резник. – Я часто цитировал его своей супруге Ирине. Когда совершенно случайно услышал эту песню, то обрадовался, что Лазарев исполняет песню на стихи Евтушенко: «Наконец-то, думаю, они к классикам начали обращаться. Может, перестанут петь разную чушь на нечеловеческом языке». Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у этой песни другой автор. Как же так? Это ключевая фраза, на которой строится вся песня: «Ты спрашивала шепотом: «А что потом? А что потом?» Такое ощущение, что эти так называемые новые творцы считают, что никто не знает творчество такого классика, как Евтушенко! Они всех нас держат за тупых идиотов? Очень обидно, что память о поэте осквернили после его смерти.

Резник считает, что этим делом должны заниматься в суде.

– Адвокат должен защищать права наследников, – продолжает Илья Рахмиэлевич. – Он должен подать в суд иск о плагиате, о переработке, о нарушении авторских прав. Они должны возместить вдове и моральный, и материальный ущерб. Это самый настоящий плагиат. Они ничего не могут придумать сами, могут только украсть. Или написать такую ужасающую песню – «Ибица», – которая вне понимания для нормального человека. Я даже не говорю о том, что этот кошмар никто не должен был увидеть. Вот это они могут делать. Это позор и предательство по отношению ко всем зрителям. И должно быть наказано нашим законодательством справедливо вынесенным приговором. Нам, еще оставшимся в живых классикам – Евгению Крылатову, Эдуарду Ханку, Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову, – очень грустно от всего происходящего вокруг. А особенно трудно осознавать, что эта песня вышла после кончины Евгения Александровича. А теперь еще и клип выпустили.

Эдуард Ханок, который и сам не раз судился по авторским правам, считает, что авторов в песне должны переписать, добавив туда Евтушенко.

– Здесь закон на стороне вдовы, как мне кажется, – говорит легендарный автор. – Он же эту песню поет и по радио, и по телевидению, и на концертах – значит, зарабатывает деньги. Это уже судебные вопросы. Но она должна сама решить, как ей поступать в этом случае. Лазарев, может, и не знает об этом стихотворении. Проблема в том, что права авторов у нас систематически нарушаются. Артисты хотят работать по законам шоубизнеса корпоративы, а с авторами разбираться по старым законам. Авторские получили – и будьте здоровы. Но это неправильно!