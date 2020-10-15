Путин объявил благодарность Юрию Лозе

"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность <...> Лозе Юрию Эдуардовичу - композитору, артисту ФГБУК "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", - говорится в документе.
Юрий Лоза - российский певец и поэт, родился в 1954 году в Свердловске (ныне - Екатеринбург). Автор песен "Плот", "Я умею мечтать", "Пой, моя гитара, пой" и других. В середине 2010-х годов приобрел широкую известность благодаря своим критическим высказываниям в адрес ряда популярных зарубежных и отечественных исполнителей.
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