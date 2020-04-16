Первый канал покажет онлайн-Евровидение 2020

Официальный сайт конкурса опубликовал список из 41 канала-вещателя, которые будут осуществлять трансляцию в странах-участницах, в который попал и Первый канал. Помимо стран-участниц "Евровидения" трансляции покажут вещатели Бельгии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Черногории, а также в самопровозглашенном Косово.



Здесь должен был пройти конкурс «Евровидение 2020»

В эфире концерта будут представлены все конкурсные песни, которые должны были участвовать в «Евровидении», артисты споют их дистанционно. Голосования зрителей не предусмотрено. Шоу продлится около двух часов, в нем будут задействованы звезды конкурса прошлых лет.

Вести концерт будут те же голландские ведущие, которые были выбраны для работы на «Евровидении 2020» - Шанталь Янсен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.

Эфир в 23.00 по московскому времени по Первому каналу или на Ютьюб-канале конкурса «Евровидения».

Организаторы "Евровидения" отменили конкурс в Роттердаме в этом году в связи с угрозой распространения коронавируса. Позднее было принято решение, что участники должны будут выступить в 2021 году с новыми песнями.