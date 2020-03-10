Первый канал: трек Little Big для Евровидения представят 12 марта

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Премьера песни Little Big, с которой группа будет представлять Россию на конкурсе песни «Евровидение 2020», состоится 12 марта 2020 года на Первом канале в эфире программы «Вечерний Ургант».

Как сообщает пресс-служба телекомпании, информация о песне была передана в Европейский Вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом.

Эфир в 23.30.

Little Big
Little Big

Напомним, что по правилам конкурса вещатель должен представить в Европейский вещательный союз песню до 9 марта. Однако факт публикации трека остается на усмотрение вещателя.

В этом году Россия стала последней страной, которая до сих пор не представила песню своего участника. Ранее все остальные страны-участники показали свои песни в промо-роликах. Последними оказались Азербайджан и Румыния.

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