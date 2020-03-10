Первый канал: трек Little Big для Евровидения представят 12 марта

Как сообщает пресс-служба телекомпании, информация о песне была передана в Европейский Вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом.

Эфир в 23.30.



Little Big

Напомним, что по правилам конкурса вещатель должен представить в Европейский вещательный союз песню до 9 марта. Однако факт публикации трека остается на усмотрение вещателя.

В этом году Россия стала последней страной, которая до сих пор не представила песню своего участника. Ранее все остальные страны-участники показали свои песни в промо-роликах. Последними оказались Азербайджан и Румыния.