Первый канал выплатит автору песни Лепса 400 т.р. по суду

Ранее ООО «ЮрБИЗ» обратилось в столичный арбитраж с иском к АО «Первый канал» о защите прав на музыкальное произведение и взыскании компенсации в размере 400 тысяч рублей, а также 100 тысяч рублей компенсации за вред, причиненный деловой репутации. Столичный арбитраж 20 декабря 2018 года частично удовлетворил иск, взыскав с телеканала 60 тысяч рублей.



Григорий Лепс

Однако в декабре 2019 года Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты по спору, отправив дело на новое рассмотрение, пишет rapsinews.ru.

По информации правообладателя, в эфире Первого канала 30 ноября 2014 года в передаче «Что? Где? Когда?» было использовано музыкальное произведение «Танго разбитых сердец» (автор музыки Евгений Кобылянский, автор текста Карен Кавалерян) в исполнении группы «Сопрано Турецкого».

Истец ссылается на то, что он является обладателем исключительных авторских прав на музыку к произведению «Танго разбитых сердец» и только он может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.

В иске говорится, что компания «ЮрБИЗ» не давала ответчику разрешение на использование произведения «Танго разбитых сердец» в составе сложного объекта, которым является телепередача «Что? Где? Когда?», равно как и не давала разрешения на переработку указанного произведения.

На письменный запрос истец от ответчика получил информацию о том, что использование всех музыкальных произведений в эфире Первого канала осуществляется на основании лицензионного договора с РАО «о сообщении в эфир обнародованных произведений».

Столичный арбитраж в решении от 20 декабря 2018 года указал, что ответчиком не представлено в материалы дела документов, подтверждающих законность использования произведения «Танго разбитых сердец» в составе сложного объекта. Ссылка ответчика на договор с РАО была признана судом несостоятельной, так как для правомерного использования «Танго разбитых сердец» путем сообщения в эфир ответчику следовало получить соответствующее разрешение от компании «ЮрБИЗ» на включение его в состав аудиовизуального произведения (телепередачи).