Звезды стали зарабатывать на коротких видео-поздравлениях для желающих

ALL STARS, 27.03.2020.



Жанр: электро-поп, соул, инди-поп.





Качество держать нос по ветру Митя Фомин демонстрирует уже не первый год, хотя и в группе Hi-Fi он был вполне себе модником. Иногда треки Фомина кажутся чересчур заточенными под «золотую» эпоху безмятежного попа, но не первой волны (диско Донны Саммер), а именно что второй, которую у нас кличут евро-попом, а во всем остальном мире — дэнс-попом.

