Звезды стали зарабатывать на коротких видео-поздравлениях для желающих

Сервис jo.ru позволяет каждому желающему заказать уникальное видео от звезд. Уже сейчас поздравления от шоумена Мити Фомина, популярной певицы Лены Катиной, топ-блогера Юлии Пушман и другие звезды кино, эстрады и соцсетей: от инста-вайнеров до фрэшменов тик-тока, радуют пользователей интернета.
“После такого сложного года, хочется отдыха, теплого времени с семьей и близкими. Я желаю, чтобы предстоящая Новогодняя Ночь сопровождалась светлыми эмоциями, детской радостью и искренностью родных” - поздравляет Митя Фомин.
Стоимость поздравлений от музыкантов варьируется. Например, Лена Катина стоит 20 тысяч, Митя Фомин - 7,5 тысяч, а Данко - всего 1350 руб. Кроме того, на сервисе - огромное количество блогеров разных соцсетей.
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