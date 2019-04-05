В Доме музыки появился еще один камерный зал

«Мы с Владимиром Теодоровичем (дирижер, президент Московского международного Дома музыки В.Спиваков - прим. Агентства «Москва») несколько лет тому назад встречались, он сказал: «Сергей Семенович, ну нет у нас репетиционного зала. У вас такое сооружение есть. Давайте мы его отремонтируем, приведем в порядок и будем здесь репетировать». Я говорю: «И как это будет выглядеть?». «Очень просто. Самый минимальный ремонт. Ничего нам не надо. Мы покрасим и все». Я говорю: «Конечно, какие вопросы. Давайте мусор разберем, приведем в порядок». И вот в течение нескольких лет, операция за операцией, в результате и Дом музыки, и Москва получили новое культурное пространство мирового уровня и для репетиций, и для проведения концертов, и для записи, и для трансляции в интернет», - сказал С.Собянин.

В.Спиваков в свою очередь выразил благодарность мэру Москвы за оказанную поддержку, назвав новый зал потрясающим, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».



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Под руководством дирижера оркестр в присутствии мэра сыграл в новом зале фрагменты из «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» Петра Чайковского, чтобы продемонстрировать возможности отремонтированного пространства.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, новый зал оснащен уникальной цифровой системой управления звуком с электроакустической коррекцией. Техника позволяет создать оптимальные акустические параметры для любого коллектива и любого музыкального произведения.

Само пространство было создано за счет перепланировки помещений, которые ранее использовались для хозяйственных нужд. Их ремонт занял около двух лет.

Новый зал можно использовать не только для репетиций, но и для проведения концертов с небольшим числом зрителей. Возможности сцены позволяют одновременно выйти на нее до 120 музыкантов и 80 хористов.

Кроме того, сцена трансформируется: 30 механических подъемников позволяют изменять высоту и геометрию. Под потолком установлена универсальная технологическая решетка для крепления оборудования, с помощью которой можно менять схему расположения акустического, светового и другого оборудования под конкретное мероприятие.

Зал также оснащен системой видеопроекции, камерами технологического телевидения.

Ранее в Доме музыки был всего один репетиционный зал, который поочередно использовали несколько творческих коллективов.