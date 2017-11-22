«Виртуозы Москвы» исполнят Чайковского, Вивальди и Пьяццоллу

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20 декабря в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоится концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

На вечере прозвучат сочинения П.И. Чайковского, А. Вивальди, А. Пьяццоллы. 

Виртуозы Москвы
Виртуозы Москвы

Тема «Времена года» хорошо известна не только в литературе и изобразительном искусстве, но и в музыке. Концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» посвящён трём знаменитым интерпретациям этой темы великими композиторами разных эпох.

В программе прозвучат: цикл фортепианных пьес П.И. Чайковского в аранжировке А. Стрельникова для камерного оркестра, циклы скрипичных концертов А. Вивальди и А. Пьяццоллы.

Сольные партии исполнят артисты оркестра: заслуженный артист России Алексей Лундин, лауреаты международных конкурсов Денис Шульгин, Лев Иомдин, Георгий Цай, Евгений Стембольский.

Программа исполняется без дирижёра.

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