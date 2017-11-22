«Виртуозы Москвы» исполнят Чайковского, Вивальди и Пьяццоллу

На вечере прозвучат сочинения П.И. Чайковского, А. Вивальди, А. Пьяццоллы.



Виртуозы Москвы

Тема «Времена года» хорошо известна не только в литературе и изобразительном искусстве, но и в музыке. Концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» посвящён трём знаменитым интерпретациям этой темы великими композиторами разных эпох.

В программе прозвучат: цикл фортепианных пьес П.И. Чайковского в аранжировке А. Стрельникова для камерного оркестра, циклы скрипичных концертов А. Вивальди и А. Пьяццоллы.

Сольные партии исполнят артисты оркестра: заслуженный артист России Алексей Лундин, лауреаты международных конкурсов Денис Шульгин, Лев Иомдин, Георгий Цай, Евгений Стембольский.

Программа исполняется без дирижёра.