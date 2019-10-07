Вадим Эйленкриг решился на Майлза Дэвиса с оркестром Спивакова

В программе вполне себе академического абонемента «Владимир Спиваков приглашает» в Доме музыки появился вдруг этот странный с виду концерт «Премьера проекта Вадима Эйленкрига «Symphonic Kind Of Blue. К 60-летию великого альбома Майлза Дэвиса»». Этот альбом мало того, что входит в золотые анналы джаза, но еще и является самой продаваемой джазовой пластинкой всех времен. И вот так взять и сделать симфоническую обработку шедевра?



Владимир Спиваков и Вадим Эйленкриг

Прямо скажем, решиться на это было непросто. И результат оказался шершавым, двусмысленным. Прекрасный трубач Вадим Эйленкриг, избавившись от имиджа главного мачо российского джаза, только приобрел шарма. Но его труба катастрофически белая. Не по цвету, конечно. По манере игры. Закрываешь глаза и слышишь отличного европейского белого трубача. А это именно то, что противопоказано именно Kind of Blue, ставшему прорывом в области модального джаза на основе Лидийской хроматической концепции пианиста Джорджа Рассела, а если проще, - логического единства аккордов и гамм. Ученик Расела — Билли Эванс — специально был приглашен на запись этого альбома (ранее он ушел от Майлза) для аутентичности. Да и великий Джон Колтрейн именно с этого начал свой великий модальный джаз, зайдя потом много дальше.



Вадим Эйленкриг

Идея привнести симфонический оркестр в эту канву логически оправдана. Хроматики и особенно лирика тут невероятно благотворны для саунда оркестра. Сам Дэвис говорил: «Будет меньше аккордов, но бесконечные возможности относительно того, что с ними делать». Закавыка в том, что импровизировать на модальности симфонический оркестр не способен, даже такой, как НФОР Спивакова. Это может только джазовый оркестр, и то в известных пределах. И все-таки браво маэстро Спивакову за смелость!



Symphonic Kind Of Blue

Оркестр Спивакова действительно звучал здраво. Но неизбежно начал походить на то, что называется «эстрадно-симфонический оркестр». Игра под барабаны будто неизбежно подводит к этому. Да и не было попыток изобразить игру под партитуру как импровизацию. Оркестр прекрасно звучал в лирических частях, особенно в Blue in Green, как стринговая отдушка солирующим духовым. И лишь духовая секция явно ощущала конкуренцию, и даже порой могла ее составить солистам Вадим Эйленкригу и его коллегам-саксофонистам.

В первой же части концерта показали еще одну премьеру — концерт Александра Розенблата для бас-гитары Антона Давидянца с оркестром Спивакова, с участием клавишницы Юлии Перминовой и известного барабанщика Саши Машина. Выпускник МГК и преподаватель Гнесинки Розенблат известен как композитор широких взглядов, его джаз-рококо Чайковского исполняли «Виртуозы Москвы». Концерт для бас-гитары, конечно, наследует американской симфомюзикловой традиции Гершвина, и не лишен ярких мелосов. Другое дело, что виртуоз Давидянц оказал свое мощнейшее влияние, и его излюбленный прог-рок и джаз-прогрессив стали основополагающими в этой картине мира.

В качестве бонуса Давидянц сыграл еще с двумя проектами — скрипачка Анна Ракита и прекрасный пианист Николай Сидоренко (победитель Montreux Jazz Solo Piano Competition-2010). Слушать их — незамутненное удовольствие.

Концерт целиком настолько экспериментален... В профессионализме всех до единого музыкантов сомневаться не приходится. А судьбу концертов для бас-гитары Розенблата и симфонической версии Kind of Blue рассудит лишь время.

Вадим ПОНОМАРЕВ