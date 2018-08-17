Эйленкриг станет ведущим нового проекта на канале «Россия К»

В новом проекте не будет никаких музыкальных границ: классика, фольклор, джаз, рок встретятся как в творчестве одного музыканта, так и в совместном музицировании нескольких приглашённых гостей. Качественная и разноплановая музыка будет представлена как живой процесс, возможность объединять людей самой разной направленности.



Вадим Эйленкриг

Вадим Эйленкриг будет выступать и как ведущий программы, и как исполнитель-трубач.

По замыслу авторов новая программа – «это не состязание, не баттл, а дружески-творческое общение талантливых людей, часто представителей совершенно разных музыкальных направлений».

В каждом выпуске программы в гости к Вадиму Эйленкригу будут приходить два участника, причем это могут быть и яркие исполнители-одиночки, и талантливые, самобытные коллективы.

В неформальной обстановке гости в студии представят свое творчество, продемонстрируют разнообразные возможности своих инструментов и широту своих интересов. Они не только исполнят собственные номера, но и представят необычные совместные аранжировки, и, возможно, даже поимпровизируют вместе с Вадимом Эйленкригом и его хаус-бэндом. Так, у зрителей возникнет ощущение живого процесса музицирования, и они станут свидетелями нового прочтения хорошо знакомых произведений.

В первых выпусках программы зрителей ждут встречи с виолончелистом Борисом Андриановым и квартетом русских народных инструментов «Русский ренессанс», ансамблем мелодических ударных «MarimbaMix» и фолк-группой «Varevo», фортепианным трио «Bel Suono» и певцами Мариам и Арменом Мерабовыми, ансамблем «Moscow Ragtime Band» и этно-рок группой «Аргымак» (Уфа), джазовым пианистом Антоном Барониным и певцами из Казани Айдаром Сулеймановым и Алиной Шарипжановой, а также другими яркими, интересными исполнителями.

Сюрпризом в каждой программе станет специальный гость - известный актёр, режиссёр, писатель, деятель культуры или спорта. Он присоединится к творческому общению музыкантов и расскажет свою «музыкальную историю» из жизни и даже исполнит свой музыкальный номер или вольётся в общую импровизацию.