Минкультуры раскрыло данные о доходах Спивакова и Башмета

Данные опубликованы на сайте ведомства, передает ТАСС.

Художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков за прошлый год заработал 82,2 млн рублей. В его личной собственности также указаны квартира и два земельных участка. Худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет задекларировал 60,2 млн рублей дохода, в его собственности - две квартиры, дом, земельный участок и автомобиль Cadillac Deville.



Владимир Спиваков

Евгений Миронов, руководитель Государственного театра наций, за прошлый год заработал 55,5 млн рублей и указал две квартиры в личной собственности. Из документа также следует, что худрук Малого драматического театра - Театра Европы Лев Додин заработал 24 млн рублей, худрук Театра Вахтангова Римас Туминас - 19,7 млн рублей, руководитель "Сатирикона" Константин Райкин - 12,8 млн рублей, а Малого театра Юрий Соломин - 11 млн рублей. Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров указал доход в 13,8 млн рублей, в его собственности также автомобиль Mercedes Benz.