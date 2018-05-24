Минкультуры раскрыло данные о доходах Спивакова и Башмета

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Министерство культуры РФ в среду обнародовало сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед ведомством за 2017 год.

Данные опубликованы на сайте ведомства, передает ТАСС.

Художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков за прошлый год заработал 82,2 млн рублей. В его личной собственности также указаны квартира и два земельных участка. Худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет задекларировал 60,2 млн рублей дохода, в его собственности - две квартиры, дом, земельный участок и автомобиль Cadillac Deville.

Владимир Спиваков
Владимир Спиваков

Евгений Миронов, руководитель Государственного театра наций, за прошлый год заработал 55,5 млн рублей и указал две квартиры в личной собственности. Из документа также следует, что худрук Малого драматического театра - Театра Европы Лев Додин заработал 24 млн рублей, худрук Театра Вахтангова Римас Туминас - 19,7 млн рублей, руководитель "Сатирикона" Константин Райкин - 12,8 млн рублей, а Малого театра Юрий Соломин - 11 млн рублей. Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров указал доход в 13,8 млн рублей, в его собственности также автомобиль Mercedes Benz.

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