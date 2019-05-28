Самыми богатыми худруками в России оказались Спиваков и Башмет

В 2018 году он заработал 73,5 млн руб. В 2017 году доход господина Спивакова составил 82,3 млн руб.



ТЕКСТ

Второе место по заработку занял худрук государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет. Его доход за 2018 год — 73,4 млн руб. против 60,4 млн руб. годом ранее. Третье место занимает художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, задекларировавший 58,7 млн руб., что на 14 млн больше, чем в 2017 году.

Как отмечает РБК, Минкульт уже два года не публикует в декларации доходов руководителя Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева, который в 2016 году заработал более 154 млн руб. Театр тоже не публикует доход своего руководителя (.pdf).

Остальные заработки значительно меньше. Худрук питерской филармонии Темирканов - 54 млн, худрук ГАСО Владимир Юровский 38,7 млн, Директор Большого театра Урин - 8,2 млн руб, худрук театра Сац Исаакян - 9,5 млн, худрук БСО Федосеев - 6,6 млн, худрук оркестра кинематографии Скрипка - 6,7 млн руб и т.д.