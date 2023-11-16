Ваня Дмитриенко и космонавт ищут любовь в «Хатико»

Режиссером ролика стала Марина Дубовицкая, а главную женскую роль сыграла Маруся Кряжева.

По сюжету герой Вани Дмитриенко безуспешно добивается девушку, буквально поселившись перед дверью ее квартиры, в то время, как она проводит время с его более удачливым соперником. Помощником Вани Дмитриенко стал человек в скафандре, вместе с которым они устраивают импровизированный концерт под окнами у девушки. На выступление приходит и девушка, о которой мечтает Ваня Дмитриенко, но появление соперника рушит все его планы.



Ваня Дмитриенко

Песню «Хатико» Ваня представил в конце минувшего лета. Эта композиция родилась на свет благодаря конкурсу «Автора!», завершившемуся на Первом канале в конце апреля. Песню «Хатико» написали для Вани Дмитриенко победители конкурса – супруги Николай Чебанов и Диляра Хайруллина.