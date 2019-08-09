В Тамбовской области проходит рок-фестиваль «Чернозем»

Фестиваль не зря называют душевным, кроме демократичных цен на билет, для всех гостей палаточного лагеря бесплатные горячая вода, чай, душ и иные бытовые и технические удобства.
В этом году фестиваль обрёл своё мобильное приложение для более удобной навигации по территории с подробным расписанием коллективов. Ведущий первого дня - Александр Демидов (Квартет И).
Сегодня состоятся выступления :
- 15:00 Температура тела: Легендарная тамбовская группа
- 15:30 F.P.G.: XX лет
- 17:00 LOUNA: Презентация альбома и лучшее!
- 18:30 АРИЯ: Проклятье морей!
- 20:00 Вадим Самойлов: Агата Кристи. XXX лет
- 21:30 Алиса: 35 лет
Малая акустическая сцена
- 23:15 Лампочка
- 00:15 Иван Демьян и 7Б
Алексей НИКОЛАЕВ
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