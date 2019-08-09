В Тамбовской области проходит рок-фестиваль «Чернозем»

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Сегодня рок-фестиваль Чернозем-2019, проходящий в Тамбовской области, отмечает первый пятилетний юбилей. NEWSmuz.com ведет онлайн-трансляцию фестиваля, обновления в режиме реального времени (смотреть фото).

Фестиваль не зря называют душевным, кроме демократичных цен на билет, для всех гостей палаточного лагеря бесплатные горячая вода, чай, душ и иные бытовые и технические удобства.

В этом году фестиваль обрёл своё мобильное приложение для более удобной навигации по территории с подробным расписанием коллективов. Ведущий первого дня - Александр Демидов (Квартет И).

Сегодня состоятся выступления :

  • 15:00 Температура тела: Легендарная тамбовская группа
  • 15:30 F.P.G.: XX лет
  • 17:00 LOUNA: Презентация альбома и лучшее!
  • 18:30 АРИЯ: Проклятье морей!
  • 20:00 Вадим Самойлов: Агата Кристи. XXX лет
  • 21:30 Алиса: 35 лет

Малая акустическая сцена

  • 23:15 Лампочка
  • 00:15 Иван Демьян и 7Б

Чернозем 2019
Чернозем 2019
Чернозем 2019
Чернозем 2019
Чернозем 2019
Чернозем 2019
Чернозем 2019
Чернозем 2019
Чернозем 2019
Чернозем 2019
Чернозем 2019

Алексей НИКОЛАЕВ

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