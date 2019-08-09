В Тамбовской области проходит рок-фестиваль «Чернозем»

Фестиваль не зря называют душевным, кроме демократичных цен на билет, для всех гостей палаточного лагеря бесплатные горячая вода, чай, душ и иные бытовые и технические удобства.

В этом году фестиваль обрёл своё мобильное приложение для более удобной навигации по территории с подробным расписанием коллективов. Ведущий первого дня - Александр Демидов (Квартет И).

Сегодня состоятся выступления :

15:00 Температура тела: Легендарная тамбовская группа

15:30 F.P.G.: XX лет

17:00 LOUNA: Презентация альбома и лучшее!

18:30 АРИЯ: Проклятье морей!

20:00 Вадим Самойлов: Агата Кристи. XXX лет

21:30 Алиса: 35 лет

Малая акустическая сцена

23:15 Лампочка

00:15 Иван Демьян и 7Б



Чернозем 2019

Алексей НИКОЛАЕВ