«Анимация» спела про Ольгу Бузову

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Группа «Анимация» выпустила иронический клип на песню «Танцевать», где утверждают, что «будут танцевать, только не под Ольгу Бузову».

Оператор — Рустам Юсупов. Монтаж — Константин Кулясов / Рустам Юсупов. Режиссер-постановщик — Константин Кулясов / Георгий Маланчев.

Анимация

В клипе сняты весьма значимые места - очередь перед концертом «Анимации» в «Главклубе», локация возле бывшей квартиры Константина Кулясова на Войковской прямо на пешеходной дорожке, в парке на Речном, на «Нашем Радио», в туалете «Нашего» и еще вошли фрагменты концерта группы в «Главклубе».

По поводу саунда Константин Кулясов рассказал нам:

Я из-за этого со звукорежиссёром поцапался, и даже вторую версию выпустили, но в итоге я оставил как есть. А новые синглы отправил на пересведение, они у нас всю зиму и весну выходить будут. В среду 12 декабря выйдет фьючеринг с группой «Аффинаж».

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