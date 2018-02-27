«Анимация» воспела «Коррупцию»

Константин Кулясов о клипе: «Я не очень долго думал о том, как охарактеризовать видео под названием «Коррупция» - это классический КВН в его лучших традициях. Работа не профессиональная, но весёлая, съёмки на голом энтузиазме, потому и находчивые, но самое главное - эта работа искренняя и честная. Посмотрите на лица, на фактуру людей в кадре, насколько выпуклая яркая харизма почти у каждого, кто был на площадке и в кадре. Да! Одежда придавала каждому свою собственную значимость в этом иллюзорном выдуманном мире, здесь и сейчас они были прокурорами, судьями, светскими дамами, духовенством и крепостными крестьянами, что безусловно накладывало отпечаток на их характер и поведение. Правда напоминало это, конечно, в каком-то смысле подготовку к спектаклю в ТЮЗе уездного города, что, собственно, не далеко от истины. Я же наблюдал за этим и никак не мог поверить в то, что люди выдали нам такой кредит доверия, добравшись до Татарстанского города, которого не на каждой карте найдешь. Наверное, впервые в жизни захотелось сделать титры. И хоть я и понимаю, что их почти никто не читает, но это важно скорее для создателей и участников, для тех, кто шил ночи напролет костюмы и готовил реквизит, ехал за тысячи километров, перекрывал для съемок дороги, готовил еду или просто помогал устанавливать декорации. Отдельно нужно отметить дебютанта оператора Александра Котова, который двенадцать часов отстоял на промозглом дожде, стараясь не упустить ни одну деталь происходящего! Низкий поклон всем от нашего коллектива!»