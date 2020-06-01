Концерт японских духовиков и органа представят на «Орфее»

Дуэт исполнителей на традиционных японских инструментах «Хидэ-Хидэ» и органистка Хироко Иноуэ представили в собственных обработках сочинения соотечественников и композиторов европейских стран. Это был первый концерт, состоявшийся в Кафедральном соборе в условиях новых акустических возможностей зала.

Благодаря проекту «Акустика» впервые удалось найти и применить творческое и инженерное решение, позволяющее звук любого инструмента либо голоса направить непосредственно на слушателя, адресно и с высоким коэффициентом разборчивости. Подобная комплексная система не имеет аналогов ни в России, ни в странах Европы.

Хидэки Оноуэ и Хидэки Исигаки («Хидэ-Хидэ») воплощают в своей игре лучшие черты многовековых традиций японской музыки. Сегодня оба музыканта — исполнители номер один на своих инструментах. Органистка Хироко Иноуэ — выпускница Московской консерватории, лауреат международных конкурсов.

В эфире: радио «Орфей» (99,2 FM, orpheusradio.ru) 4 июня 2020 года, начало в 22.00.