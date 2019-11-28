У лидера «Уматурман» родится шестой ребенок

Радостную новость лидер группы «Уматурман» сообщил поклонникам в инстаграме, опубликовав фото, на котором вместе с женой и трехлетним сыном Федором позирует на фоне пустыни в Дубае. Ольга при этом придерживает рукой округлившийся живот.
— Все четверо первый раз в пустыне, — написал музыкант, намекая на положение супруги.
Вскоре беременность подтвердила и сама Ольга.
— Всегда мечтала о двоих! Интересно, о скольки Вова, — рассуждает она.
У Кристовского есть четверо детей от предыдущего брака — дочери Ясмин, Станислава, Мия и Ума. Малыш, который родится в 2020 году, станет для него шестым.
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