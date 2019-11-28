У лидера «Уматурман» родится шестой ребенок

Роль Насти в клипе исполнила модель Анастасия Масюткина. Режиссером клипа стала Анна Цуканова-Котт, которая уже работала с группой над клипом «С любимыми не расставайтесь».





«А мы выпустили новый клип! Очень цветной. Такой цветной, что Вова после съёмок перекрасил волосы в синий», - говорится в Фейсбуке группы.



